6/09/16 - 14u23 Bron: Belga

In Courbevoie, een westelijke voorstad van Parijs, is gisteravond een 25-jarige man opgepakt. Hij zat met het afgehakte hoofd van zijn 55-jarige moeder in de handen in hun appartement, zo is vernomen van bronnen dicht bij het onderzoek.