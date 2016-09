Door: redactie

6/09/16 - 12u30 Bron: RTV NH

Een vijftienjarig meisje uit de Nederlandse gemeente Den Helder is in coma beland na het 'indrinken' voordat ze naar een alcoholvrije fuif trok. Ze dronk zeker een halve liter rum op. Na vier uur kwam ze bij in een ziekenhuis in Alkmaar, meldt de regionale omroep RTV NH.