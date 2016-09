Versiering blijkt meesterwerk: doek van 300 gulden is miljoenen waard

Door: redactie

6/09/16 - 11u41 Bron: Noordhollands Dagblad

Een schilderijtje aan de wand bij een kantoor in de Nederlandse stad Hoorn blijkt een oud meesterwerk te zijn.

Het waterschapskantoor, een kantoor dat verantwoordelijk is voor de kwaliteit en de hoogte van het oppervlakte- en grondwater in een bepaald gebied, had het doek in 1952 gekocht voor 300 gulden.



Nu blijkt dat het is geschilderd door de zeventiende-eeuwse meester Giovanni Francesco Barbieri, alias Il Guercino, 'de schele'. De waarde bedraagt enkele miljoenen, aldus het Noordhollands Dagblad.



Het gaat om het doek David met het hoofd van Goliath. Het hangt niet meer aan de wand in Hoorn, maar lag de laatste jaren in een depot in de gemeente Heerhugowaard. Daar werd het bij toeval ontdekt. Nu gaat het voor onbepaalde tijd naar museum Boijmans Van Beuningen, dat het in bruikleen krijgt.