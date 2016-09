Schots kind overleden na eten van blauwe kaas

Door: redactie

Een Schots kind is overleden en twintig mensen zijn ziek geworden na het eten van blauwe kaas van het merk Dunsyre Blue. Elf van hen moesten in het ziekenhuis behandeld worden. De kaas zou besmet zijn met de E. coli bacterie, schrijft The Guardian.