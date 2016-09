VN-commissaris noemt verkiezingsbeloften Wilders "grotesk"

Bewerkt door: Redactie

Zeid Ra'ad Al Hussein. © afp.

De Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties noemt de verkiezingsbeloften van de Nederlandse politicus Geert Wilders (Partij voor de Vrijheid) "grotesk". Het draait om de plannen van de PVV om moslimimmigranten en de koran uit Nederland te weren.

De Jordaniër prins Zeid Ra'ad Al Hussein van de VN zei dit gisteren tijdens een conferentie over veiligheid en justitie in Den Haag. Hij vergeleek de "angsttactieken" van Wilders met die van terreurorganisatie Islamitische Staat (IS).



Hypocrisie

De Hoge Commissaris zei dat het hoog tijd wordt dat populisten en demagogen in zowel Europa als de Verenigde Staten worden aangepakt.

Deze lieden goochelen volgens de prins met een mengeling van hele en halve waarheden. Het draait bij populisten als Geert Wilders en diens handlangers om "de banaliteit van de hypocrisie", aldus de Hoge Commissaris. Hij betitelde de PVV'er en andere populisten als "politieke fantasten". "Ik verdedig de mensenrechten van ieder individu, migranten, asielzoekers en immigranten."



Angst

De prins, zelf een moslim, zei boos te zijn over de hele en halve leugens, manipulaties en het verspreiden van angst door Geert Wilders. Hij schaarde de PVV-leider in een rijtje met onder anderen de Amerikaanse Republikeinse presidentskandidaat Donald Trump, de Hongaarse premier Viktor Orban, de Tsjechische president Milos Zeman, de Franse Marine le Pen en de Slowaakse premier Robert Fico.



Wilders reageerde in een tweet op de woorden van de VN-commissaris: "Wat een idioot". Ook kaatst hij terug dat de VN zelf grotesk is en riep hij op de organisatie te boycotten.