Meer dan 2.000 brandweerlieden bestrijden bosbranden in Portugal

6/09/16 - 05u42 Bron: Belga

© epa.

In Portugal bestreden meer dan 2.000 brandweerlieden gisterenavond verschillende bosbranden in heel het land. Dat meldt de civiele bescherming, die toevoegt dat de extreem hoge termperaturen het vuur blijven aanwakkeren.

De meest verwoestende brand, die actief is op twee fronten, woedt in Soure, op een twintigtal kilometer van de centraal gelegen stad Coimbra, waar 315 brandweermannen de vlammenzee bestrijden met blusvliegtuigen en helikopters.



Tweede grote brand

In Colmeias, in het district Leiria, eveneens in het centrum van het land, woedt een andere grote brand, die wordt bestreden door 215 brandweerlieden en die woningen en stallen bedreigt, aldus burgemeester Artur Santos.



"De brandweerlieden ter plaatse doen er alles aan om te vermijden dat de vlammen zich verder verspreiden en woningen bereiken, dat is onze prioriteit", aldus de woordvoerder van de reddingsdiensten nog.



Brandstichting

Portugal is dit jaar zwaar getroffen door een reeks branden, die sinds begin augustus meer dan 95.000 hectare bos en struikgewas in de as heeft gelegd. Op het eiland Madeira, waar drie doden vielen, vernielde het vuur 5.400 hectare land.



De autoriteiten hebben sinds begin 2016 meer dan veertig vermoedelijke brandstichters opgepakt. Maandag werd nog een 49-jarige man in voorlopige hechtenis geplaatst omdat hij verantwoordelijk zou zijn voor hevige branden die dit weekend woedden in de Algarve.