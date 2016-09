Bayer verhoogt opnieuw bod op Monsanto

Door: redactie

6/09/16 - 03u30 Bron: Belga

© ap.

Het Duitse chemieconcern Bayer heeft opnieuw zijn bod op het Amerikaanse agrochemiebedrijf Monsanto verhoogd, naar 127,5 dollar per aandeel. Het bedrijf uit Leverkusen verklaarde deze nacht dat het "onder voorwaarde van een minnelijke overname" bereid is om dit bedrag te betalen. Ondertussen worden de gesprekken tussen beide bedrijven voortgezet.

Bayer aast al langer op het agrochemiebedrijf. Nadat een eerste bod van 122 dollar per aandeel was afgewezen, verhoogden de Duitsers in juli hun bod naar 125 dollar per aandeel. Dat bod werd door Monsanto eveneens geweigerd, waarna Bayer het bod een tweede maal verhoogde. Het nieuwe bod waardeert Monsanto op 62 miljard dollar (55,6 miljard euro), aldus de krant Financial Times.



Het Duitse bedrijf verklaarde nog dat er "vergevorderde gesprekken" aan de gang zijn met Monsanto, maar dat er geen garanties zijn dat die tot een akkoord zullen leiden.



Grootste agrochemisch bedrijf ter wereld

Mocht Monsanto uiteindelijk een overnamebod van Bayer accepteren, dan vormen de twee bedrijven samen het grootste agrochemische bedrijf ter wereld. Het zou bovendien gaan om de grootste overname door een Duits bedrijf in 18 jaar tijd.



Verschillende aandeelhouders van Monsanto hebben het bedrijf al opgeroepen om het bod van Bayer te accepteren, aldus de Financial Times. Experts gaan er echter vanuit dat Monsanto geen bod zal aannemen dat lager is dan 135 dollar per aandeel.



Monsanto sloot vrijdag de beursdag af met 107,44 dollar per aandeel. Maandag was de Amerikaanse beurs gesloten vanwege Labor Day.