Griekse reddingswerkers krijgen prestigieuze Nansen-prijs voor vluchtelingenwerk

Door: redactie

6/09/16 - 02u53 Bron: Belga

Hellenic Rescue Team (HRT) Konstantinos Mitragas (L) en mensenrechtenactiviste Efi Latsoudi, winnaars van de Nansen-prijs voor hun inzet voor vluchtelingen, poseren voor grote stapels reddingsvesten op het Griekse eiland Lesbos. © afp.

Een groep vrijwillige Griekse reddingswerkers op zee en een Griekse actievoerster van een vereniging die duizenden migranten onderdak gaf, zijn de gezamenlijke winnaars van de prestigieuze Nansen-prijs 2016. Die wordt jaarlijks uitgereikt door het Hoog Commissariaat voor Vluchtelingen van de Verenigde Naties (UNHCR).

Konstantinos Mitragas, die het Hellenic Rescue Team (HRT) vertegenwoordigt, en Efi Latsoudi van de vereniging Pikpa Camp op het eiland Lesbos "werden gekozen voor hun onophoudelijke werk tijdens de vluchtelingencrisis aan de Griekse kusten in 2015", zegt UNHCR zei in een verklaring.



Mededogen en zorg

Het HRT werd gekozen omdat het dag en nacht werkte om migranten in nood op zee te redden, en Efi Latsoudi voor haar mededogen en de zorg die ze bood aan de meest kwetsbare migranten die op het eiland Lesbos aankwamen. Volgens de Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen Filippo Grandi weigerden het HRT en Efi Latsoudi toe te kijken zonder iets te doen en verdienen ze daarom de Nansen-prijs volledig.



In 2015 zijn 850.000 vluchtelingen via de zee in Griekenland aangekomen, waarvan 500.000 in Lesbos.



De Nansen-prijs wordt elk jaar uitgereikt aan mensen die zich inzetten om vluchtelingen te helpen. De winnaars mogen hun prijs op 3 oktober in Genève in ontvangst nemen.