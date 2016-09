Franse toerist verongelukt op Chileense vulkaan

Door: redactie

6/09/16 - 02u30

De Villarica-vulkaan in Chili waar het ongeluk gebeurde. © Google Maps.

In Chili is gisteren een twintigjarige Franse toerist om het leven gekomen toen hij de vulkaan Villarica, 1.200 kilometer ten zuiden van de hoofdstad Santiago de Chile, aan het beklimmen was. Zijn vader raakte zwaargewond, meldt de Chileense politie.