YouTuber kan 5 jaar cel krijgen voor Pokémon Go in kerk

Door: redactie

5/09/16 - 23u06

Sokolovsky probeert een Charmander te vangen bij een altaar in de kerk © YouTube.

De Russische vlogger Ruslan Sokolovsky zou vijf jaar cel kunnen krijgen omdat hij Pokémon Go speelde in een kerk in Yekaterinburg. De 21-jarige Rus filmde zichzelf terwijl hij een paar pokéballen gooide naar een Poliwrath. Nu is er een politie-onderzoek naar hem ingesteld.

Het bewuste filmpje kwam begin augustus online en is inmiddels ruim 900.000 keer bekeken op YouTube. Aan het begin van de video zegt Sokolovsky: ,,Zou iemand het vervelend vinden als ik Pokémon Go speel in een kerk? Ik denk het niet, maar we gaan het zien."



Een kleine vergissing, zo bleek later. Kort nadat filmpje online was gezet, werd Sokolovsky opgepakt. Hij zit twee maanden vast en wordt verdacht van haatzaaien en het beledigen van een religieuze gemeenschap.



In 2012 werden twee vrouwen uit de band Pussy Riot veroordeeld tot een celstraf van twee jaar voor soortgelijke beschuldigingen. Lees ook Pastoor Galmaarden verbindt Pokémon Go met Evangelie

