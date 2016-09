Amerikaanse senioren roken nu meer wiet dan jongeren

Door: redactie

5/09/16 Bron: Washington Post

In verschillende Amerikaanse staaten is medicinaal gebruik van marihuana toegelaten. © afp.

Het marihuanagebruik bij Amerikaanse senioren is gigantisch gestegen, zo blijkt uit nieuwe gegevens van de Amerikaanse overheid. In de leeftijdsgroep 45 tot 54 jaar is geregeld wiet roken tussen 2002 en 2014 bijna 50 procent toegenomen. Bij 55 tot 64-jarigen gaat het zelfs om een stijging van liefst 455 procent.

Het gebruik bij 65-plussers is in die periode gestegen met 333 procent. Aangenomen kan worden, dat vijftigers en zestigers momenteel meer marihuana gebruiken dan hun tienerkinderen. Bij jongeren tussen de 12 en 17 is er net een serieuze daling van wietgebruik merkbaar. Slechts 7,4 procent van de Amerikaanse jeugd rookt geregeld een joint. In 2002 was dat nog tien procent meer.



Het onderzoek van de Centers for Disease Control and Prevention , roept op om voorlichtingscampagnes minder op jongeren en meer op senioren en bejaarden te gaan richten. In de staten Washington, Colorado, Oregon en Alaska is recreatief gebruik gelegaliseerd, in veel andere staten is medicinaal gebruik toegelaten.