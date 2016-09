Nederlands minister wil 'vrijheidscoalitie tegen politieke islam'

Door: redactie

De Nederlandse minister van Gezondheid Edith Schippers pleit voor de vorming van een vrijheidscoalitie tegen de politieke islam. De politica van de liberale regerginspartij VVD en partijgenote van premier Mark Rutte, wil dat Nederlanders "samen opstaan" tegen islamitisch radicalisme, zei ze deze avond tijdens een lezing ter ere van de Nederlandse journalist Hendrik Jan Schoo (1945-2007).

"Het wordt tijd dat wij - alle Nederlanders die onze cultuur, onze vrijheden, ons maatschappelijk contract liefhebben - opstaan om onze verworvenheden actief te verdedigen", zei Schippers. Ze merkt in Nederland "een sluipend toenemende intolerantie" en "toenemende zelfcensuur".



Ze wil daarom dat geldstromen uit landen zoals Saoedi-Arabië en Turkije die hier "in koranscholen en moskeeën worden gepompt om deze vijandige gedachten te verspreiden" worden gestopt.



Ook vindt ze dat subsidies aan fundamentalistische clubs moeten worden geschrapt. "Je tegenstander geef je geen subsidie."



Onze noorderburen trekken volgend jaar naar de stembus. In de meest recente peiling van opiniepeiler Maurice de Hond staat de PVV van anti-islampoliticus Geert Wilders op 31 zetels, waarmee zijn partij momenteel de grootste partij van Nederland is.