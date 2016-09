Ruimterobot Philae dan toch gevonden

Door: redactie

Wetenschappers van het Europees ruimtevaartagentschap ESA hebben de vermiste ruimterobot Philae teruggevonden. De robot landde twee jaar geleden op een komeet, op een half miljard kilometer van de aarde, om van daaruit wetenschappelijke gegevens door te sturen. Maar een jaar later verloor de ESA het contact met de robot. Nu is de Philae toevallig teruggevonden, op foto's die de ruimtesonde Rosetta heeft genomen. Een onwaarschijnlijk toeval, want de wetenschappers hadden de zoektocht naar Philae al lang opgegeven.