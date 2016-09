Door: redactie

5/09/16 - 21u57 Bron: DPA

© epa.

De Afghaanse hoofdstad Kaboel is vanavond alweer opgeschrokken door een zelfmoordaanslag. Een kamikaze bracht in de winkelwijk Shar el-Nau een met explosieven geladen voertuig tot ontploffing.

Door de Eid-feestdagen waren de winkels tot laat in de avond open. Na de ontploffing brak een vuurgevecht uit. Over eventuele slachtoffers is nog niets bekend.



Eerder maandag vonden in Kaboel twee bomaanslagen plaats, opgeëist door de taliban. Bij die aanslagen vielen minstens 24 doden en 91 gewonden.