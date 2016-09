Door: redactie

De Verenigde Staten en Rusland zijn geen stap dichter geraakt bij een akkoord over een wapenstilstand in Syrië. Ze bespraken de mogelijkheden op de G20 top. President Obama en president Poetin hebben op de top van de G20 in China een lang gesprek gehad, maar ze zijn het niet eens geraakt. Nu steunt Rusland de troepen van president Assad - Amerika steunt de gematigde rebellen. Morgen gaan de gesprekken voort.