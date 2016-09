Door: redactie

5/09/16 - 19u27 Bron: vtmnieuws.be

De handelaars en vrachtwagenchauffeurs van het Noord-Franse Calais houden vandaag acties om de Franse regering onder druk te zetten om de 'jungle van Calais' snel te ontruimen. Om 6.30 uur verzamelden boeren en truckers in Boulogne-sur-Mer en in Loon-plage in de buurt van Duinkerken. Om 7.30 uur kwam een 'langzaamaanactie' op gang richting Calais.