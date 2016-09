Asielzoeker opgepakt voor zedenmisdrijf meisje (17)

Door: redactie

5/09/16 - 19u38 Bron: De Stentor

© anp.

Kampen (Nederland) De politie heeft gisteravond een 33-jarige man uit het asielzoekerscentrum in het Nederlandse Dronten (Flevoland) gearresteerd. Hij zou een meisje van 17 uit het aangrenzende Kampen (Overijssel) van haar fiets hebben getrokken en zich vervolgens aan haar hebben vergrepen.

Het meisje werd in de nacht van zaterdag op zondag van haar fiets getrokken bij de Flevoweg in Kampen. Volgens de sommige berichten zou ze zijn verkracht. De politie wil alleen kwijt dat het gaat om een zedenmisdrijf.



De dader kon niet direct gevonden worden. Ook niet nadat er speurhonden waren ingezet. De Flevoweg was tot zondagochtend 08.00 uur afgesloten in verband met het onderzoek. Gistermiddag werd opnieuw onderzoek gedaan, waarna de man uit de azc in Dronten werd aangehouden.



Wat er precies is gebeurd, is nog steeds niet duidelijk. Het slachtoffer maakt het naar omstandigheden goed.