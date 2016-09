G20 bindt strijd aan met populisme à la Trump, UKIP, Le Pen, AfD etc...

Door: redactie

De leiders van de G20-landen zullen de voordelen van internationale handel meer in de verf zetten. Zo willen ze een tegengewicht bieden aan de opmars van populistische politici die de globalisering willen terugdraaien. Dat kwamen de leiders van de twintig meest geïndustrialiseerde economieën overeen op hun top in het Chinese Hangzhou.

Alternative für Deutschland (AfD), Marine Le Pen, Donald Trump, UKIP... In veel landen zijn populistische politici en partijen in opmars. Spanningen en problemen vergroten ze uit en wijten ze aan de toenemende globalisering. Daar moet iets aan gedaan worden, vinden de staatshoofden en de regeringsleiders van de G20.



Globalisering terugschroeven

"We zijn overeengekomen dat we het systeem van multilaterale handel steunen en dat we ons verzetten tegen protectionisme", verklaarde de Chinese president Xi Jinping na afloop van de tweedaagse G20-top in zijn land. Volgens IMF-directeur Christine Lagarde "was de vergadering vastbesloten om de voordelen van handel meer in de verf te zetten om het populistische verzet tegen globalisering te counteren". De leiders zijn het erover eens dat de globalisering teruggeschroefd dreigt te worden en de wereldeconomie zo nieuwe grote klappen kan incasseren.



Belastingontwijking

Concreet wil de G20 meer de nadruk leggen op de strijd tegen belastingontwijking. Ook moeten alle mogelijkheden worden gebruikt om de economische groei te stimuleren. Het pad van het strenge begrotingsbeleid lijkt steeds meer verlaten te worden. "Misschien staan de Duitsers niet te juichen, maar er is een groeiende bewustwording dat de 'begrotingsruimte' veel meer gebruikt moet worden", citeerde de Financial Times OESO-secretaris-generaal Angel Gurria.



Syrië

De meeste aandacht op de G20 ging echter niet uit naar de officiële agenda, maar naar wat in de wandelgangen besproken werd. Zo ondernamen de Verenigde Staten en Rusland een poging om een akkoord te bereiken over een staakt-het-vuren in Syrië, werd gesproken over de raketproeven van Noord-Korea en ratificeerden de VS en China het klimaatakkoord van Parijs. Ook de Brexit en het conflict in Oekraïne werden druk besproken.



De volgende G20-top vindt in juli 2017 plaats in Hamburg.