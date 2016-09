President noemt Obama "hoerenzoon"

Door: redactie

De Filipijnse president Rodrigo Duterte heeft zijn Amerikaanse ambtsgenoot Obama uitgemaakt voor "hoerenzoon", in aanloop naar de Asean-top in Laos. Hij maakte Obama duidelijk dat hij zich niet moest bemoeien met de Filipijnse aangelegenheden. Duterte ontstak in razernij wanneer een journalist hem vroeg of Obama het met hem zou hebben over de controversiële drugsdoden in de Filipijnen. "Ik ben de president van een soevereine staat en we zijn al lang geen kolonie meer", raasde Duterte, "Ik heb geen meester buiten het Filipijnse volk!" Vervolgens noemde hij Obama in het Filipijns "een hoerenzoon." Obama reageerde laconiek op de belediging vanop de G20 in China: "Het is een kleurrijke jongen." De Amerikaanse president vroeg aan zijn medewerkers of een ontmoeting met Duterte wel enige zin zou hebben. De Verenigde Staten uitten eerder al hun bezorgdheid over het stijgende aantal drugsdoden, sinds Duterte twee maanden geleden president is geworden. Zo'n 2.400 mensen zijn gedood in de 'war on drugs' van Duterte. 900 daarvan kwamen officieel om bij politieacties, de rest zijn volgens mensenrechtenorganisaties onwettelijk omgebracht.