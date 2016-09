Bosbranden teisteren Costa Blanca

Door: redactie

In de omgeving van het Spaanse stadje Jávea aan de Costa Blanca woedt sinds gisterennamiddag een zware bosbrand. De brand ontstond in het dorpje Benitatxell en breidde zich al snel uit in de richting van Jávea. Meerdere auto's en huizen zijn al in de as gelegd. De situatie is in de loop van vandaag nog verergerd. Hoeveel mensen er in de loop van de nacht in veiligheid moesten gebracht worden is niet helemaal duidelijk. Omdat de vlammen ook verschillende woonwijken bedreigen, zou het om een aantal tussen de 330 en 1.0000 mensen gaan. De vlammen sloegen ook over naar het nabijgelegen beschermd natuurgebied 'Parque forestal de la Granadella', volgens de krant Marina Plaza een van de belangrijkste natuurschatten van de hele regio Marina Plaza schijft voorts dat de brand het werk is van een brandstichter. Hij zou volgens de politie op verschillende plekken vuur hebben gemaakt. Omdat het aan de Costa Blanca momenteel voor september extreem warm is met temperaturen tot 40 graden en de vegetatie extreem droog is, raakte de brand snel buiten controle.