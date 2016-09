Neparts verricht jarenlang vaginaal onderzoek bij vrouwen

Door: redactie

5/09/16

De rechtbank in Breda

Een 46-jarige man uit de Nederlandse stad Tilburg die zich zes jaar lang voordeed als arts en vrouwen overhaalde om mee te werken aan vaginaal onderzoek komt voorlopig op vrije voeten. De rechtbank in Breda vindt dat de man lang genoeg in voorarrest heeft gezeten.

De veertiger krijgt wel een contactverbod en een enkelband. Hij komt op 22 september op vrije voeten.



De neparts werd op 15 maart gearresteerd, nadat verschillende vrouwen aangifte hadden gedaan. De man wordt verdacht van elf verkrachtingen en één aanranding in de periode tussen 2008 en 2014.



Vrijwillig

Hij deed zich voor als universitair onderzoeksarts en haalde de vrouwen over mee te doen aan onder meer baarmoederonderzoek. Hij voerde met behulp van een eendenbek en wattenstaafjes vaginaal onderzoek uit.



De vrouwen werkten vrijwillig mee, soms tegen een financiële vergoeding. Ze kwamen allemaal uit Tilburg en omgeving.



De neparts zei tijdens de zitting dat hij niemand kwaad heeft willen doen. "Wat gebeurd is, is echt fout. Daar heb ik spijt van." Hij heeft een groot deel van de beschuldigingen bekend. De zaak gaat verder op 1 december.