Voorbijgangers filmen dodelijk ongeval, maar helpen niet

Door: redactie

5/09/16 - 17u56 Bron: AD.nl - De Gelderlander

Arnhem Omstanders die vrijdag kort na een dodelijke ongeval op de A12-snelweg bij het Nederlandse Arnhem langs de onheilsplek reden, filmden met hun telefoon de ravage, maar boden geen hulp. Dat meldt de politie van Arnhem op Facebook.

Bij het ongeval schoot een vrachtwagen tussen knooppunten Grijsoord en Waterberg door de vangrail en kwam op de rijbaan voor het tegemoetkomende verkeer terecht. Daar raakte het voertuig de auto van een 78-jarige man uit Maren-Kessel. Hij kwam daarbij om het leven.



"In wat voor een wereld leven we?"

Volgens een agent die als eerste ter plaatse was hield één van de hulp biedende omstanders een stuk karton voor de auto van het slachtoffer. "Hij deed dat omdat verkeer al filmend langs de ravage reed. Ze filmden het voertuig, het kenteken, het slachtoffer en reden door zonder hulp te bieden! 'In wat voor wereld leven we!'", zegt de agent op Facebook.



Volgens de politie is het niet alleen verboden een telefoon vast te houden tijdens het rijden, maar door het filmen 'circuleren er al beelden van het ongeluk op social media, nog voordat wij de familie hebben bereikt'.