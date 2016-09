Vrouw neemt op epische manier wraak op ex-vriend. Of dat denkt ze toch

Koen Van De Sype

5/09/16 - 17u28 Bron: ABC Action News, The Sun

Een 19-jarige vrouw uit Clearwater in de Amerikaanse staat Florida is in de cel beland omdat ze een wagen in brand had gestoken. Carmen Chamblee wilde naar eigen zeggen haar ex-vriend een lesje leren. De wagen bleek echter van iemand anders te zijn.

© Pinellas County Sheriffs Office.

Het slachtoffer - Thomas Jennings - had een beloning van 5.000 dollar uitgeloofd voor wie hem op het spoor kon zetten van de onbekende Afro-Amerikaanse vrouw die zijn Honda Accord in brand had gestoken. "Ik heb die vrouw nog nooit gezien, ik heb geen idee wie ze is", klonk het net na de feiten. "Ik lag vorige week zaterdagmorgen rustig te slapen toen mijn flatgenoot naar binnen kwam gerend en gilde dat mijn auto in brand stond."



Er bleek geen blussen aan. "We probeerden nog met een emmer water, maar dat lukte niet meer", vertelt de man nog. "We hebben vervolgens de beelden van de veiligheidscamera's rond het huis bekeken en daarop zagen we de vrouw aan het werk. Ze gooide papier in de koffer toen die al in brand stond en ging er nadien met haar fiets vandoor."



Brandstichting

Het bleek uiteindelijk te gaan om Carmen Chamblee (19). De politie van Clearwater kon de vrouw opsporen en inrekenen. Ze verklaarde dat ze dacht dat de wagen van haar ex-vriend was, maar dat bleek dus niet het geval te zijn. Chamblee wordt beschuldigd van brandstichting en zit voorlopig in de Pinellas County Jail.