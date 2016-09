Obama en Poetin bereiken geen akkoord over staakt-het-vuren in Syrië

Door: redactie

5/09/16 - 16u59 Bron: Belga, AFP, DPA

© reuters.

Tijdens een anderhalf uur durend bilateraal gesprek in de marge van de G20-top in Hangzhou zijn de Amerikaanse president Barack Obama en zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin er niet in geslaagd een akkoord te bereiken over een staakt-het-vuren in Syrië. Hun respectievelijke ministers van Buitenlandse Zaken, John Kerry en Sergej Lavrov, zullen de komende dagen verder onderhandelen.

"Door de vertrouwenskloven die er tussen ons bestaan, zijn het moeilijke onderhandelingen. En we zjin er niet nog niet in geslaagd die kloven op een werkbare manier te dichten", lichtte Obama toe op een persconferentie in Hangzhou.



Obama wil een duurzaam staakt-het-vuren. Tijdens de afgelopen jaren werden al verschillende akkoorden bereikt die de wapens moesten doen zwijgen, maar die hielden nooit lang stand. "Nu bevinden we ons weer in een situatie waarin het regime van Assad ongestraft kan bombarderen. En dat is een gevaarlijke dynamiek", aldus Obama. De Amerikanen steunen enkele Syrische rebellenbewegingen terwijl Assad op de steun van Moskou kan rekenen.



Volgens journalisten op de G20 bereidde de Amerikaanse delegatie gisteren een persconferentie voor waarop een staakt-het-vuren moest worden bekendgemaakt, maar uiteindelijk sprak enkel John Kerry de pers toe. Hij had het over enkele "moeilijke punten" waarover geen overeenstemming kon worden bereikt. Ook Obama en Poetin zijn er dus niet in geslaagd de knoop te ontwarren, ook al was het overleg volgens Obama "productief".



In meer dan vijf jaar burgeroorlog zijn in Syrië honderdduizenden doden gevallen en sloegen miljoenen mensen op de vlucht. Een staakt-het-vuren is dan ook in de eerste plaats bedoeld om de "mensen op het terrein" verlichting te bieden, zei Obama. De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft Obama en Poetin daarom voorgesteld om in het noorden van Syrië een no-flyzone in te richten, zo zei hij Hangzhou. Hij wil ook dat in de nog deze week de wapens zwijgen in Aleppo, waar troepen van Assad de voorbije dagen bepaalde stadsdelen heroverden op de rebellen.



Turkse troepen en pro-Turkse rebellengroepen maakten gisteren nog bekend dat ze erin geslaagd zijn de IS-strijders langs de Turks-Syrische grens terug landinwaarts te dringen. Behalve tegen IS strijden de Turken ook tegen de Koerdische YPG-militie, die ze als een terroristische organisatie beschouwen.