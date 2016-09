Freddie Mercury krijgt eigen asteroïde

Door: redactie

5/09/16 - 16u04 Bron: Belga

© photo news.

Freddie Mercury's ster op het podium mag door zijn overlijden dan wel gedoofd zijn, de zanger van Queen schittert sinds kort aan de hemel. Een asteroïde die in het jaar van zijn overlijden werd ontdekt, wordt op wat zijn 70ste verjaardag geweest zou zijn naar hem genoemd. Dat schrijft het Britse muziektijdschrift NME.

Brian May. © getty.

De officiële naam van de asteroïde is Asteroid 17473 Freddiemercury en ze zweeft tussen Mars en Jupiter. Het object meet 3,5 kilometer diameter en werd in 1991 al ontdekt.



De aankondiging van de naamgeving gebeurde gisteravond door Brian May, gitarist van Queen. In een filmpje dat werd vertoond naar aanleiding van de 70ste verjaardag van Mercury kwamen 1.250 fans samen in Zwitserland. "Door deze naamgeving wordt Freddie's enorme invloed op de (muziek-)wereld vastgelegd", aldus May. "We hebben een leuk 'adoptie'-certificaat ontvangen, waarop staat dat Freddie beschouwd wordt als één van de grootste zangers aller tijden."



Joel Parker van de International Astrophysical Union: "Freddie Mercury zong: 'Ik ben een vliegende ster, die door de hemel springt', en dat is nu meer dan ooit waar." Die tekst komt uit het Queen-nummer uit 1978 'Don't stop me now', geschreven door Mercury.