Iraanse leider wil nieuw hadj-beheer: Saoedi's zijn "ongelovig"

Door: redactie

5/09/16 - 15u30 Bron: Belga

© afp.

Mekka De Iraanse leider ajatollah Ali Khamenei heeft de bestuurders van Saoedi-Arabië als ongelovig bestempeld. Hij roept op om het beheer van de jaarlijkse pelgrimstocht (hadj) naar Mekka door de Saoedi's te heroverwegen.

Ook omwille van de incidenten van vorig jaar in Mekka, die tot de dood leidden van duizenden pelgrims, moeten de moslims nadenken over het huidige bestuur van de hadj. Wegens de diplomatieke crisis met Riyad en de stopzetting van de betrekkingen in januari nemen dit jaar geen Iraanse pelgrims aan de hadj deel.