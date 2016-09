Door: redactie

"Ik had deze historische nederlaag van Merkel wel zien aankomen. We mogen van geluk spreken dat we nooit haar opengrenzenbeleid zijn gevolgd in België. Merkel staat wel nog altijd ijzersterk, er moet veel gebeuren om haar uit de politiek te krijgen. Het is de eerste keer sinds de Tweede Wereldoorlog dat rechts zo ver komt in Duitsland en dat is allemaal te wijten aan een resem verkeerde beslissingen van Merkel." Dat zegt de voorzitten van N-VA Bart De Wever aan VTM NIEUWS.