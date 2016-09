Merkel wil "vertrouwen terugwinnen" na verkiezingsnederlaag

Door: redactie

5/09/16 - 14u37 Bron: AFP

© ap.

Duitsland De Duitse bondskanselier Angela Merkel wil "het vertrouwen" van de Duitse kiezers "terugwinnen". Zo heeft ze gereageerd op de nederlaag van haar partij CDU bij deelstaatverkiezingen in Mecklenburg-Voor-Pommeren. Het CDU moest in de heimat van de bondskanselier het rechts-populistische AfD laten voorgaan.

Merkel nam de verantwoordelijkheid voor de nederlaag op zich en erkende dat het resultaat van de stembusgang te maken heeft met haar vluchtelingenbeleid van de voorbije maanden. Niettemin blijft ze haar beslissingen als "de juiste" bestempelen. Duitsland ontving vorig jaar één miljoen vluchtelingen.



"Iedereen moet nu nadenken over wat we moeten doen om het vertrouwen terug te winnen, ikzelf uiteraard in de eerste plaats", zo verklaarde de bondskanselier in de marge van de G20-top in het Chinese Hanghzou. "We hebben nog veel te doen om het vertrouwen terug te winnen. Het integratiethema en de uitwijzing van migranten zonder verblijfsrecht gaan een belangrijke rol spelen."



Hoewel Mecklenburg-Voor-Pommeren relatief weinig asielzoekers opvangt, domineerde het vluchtelingenthema de stembusgang. AfD haalde bij haar eerste deelname aan de verkiezingen in de deelstaat in het vroegere Oost-Duitsland meteen 20,8 procent. De partij wipte over de christendemocratische CDU van Merkel, dat slechts 19 procent haalde. De sociaaldemocratische SPD blijft de grootste partij met 30,6 procent van de stemmen.