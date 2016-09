Saoedi's en Russen overleggen over oliemarkt

Door: redactie

5/09/16 - 13u35 Bron: ANP

De Russische president Vladimir Poetin had gisteren een ontmoeting met de invloedrijke Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman. © epa.

Saoedi-Arabië en Rusland gaan een werkgroep opzetten om de ontwikkelingen op de oliemarkt te volgen. Verder gaan de twee landen samenwerken om de stabiliteit op de markt te waarborgen. Dat blijkt uit een gezamenlijke verklaring die vandaag naar buiten kwam op de G20-top in China.

De twee belangrijke olieproducenten zijn van mening dat er momenteel instabiliteit is op de oliemarkt. De Russische president Vladimir Poetin had gisteren een ontmoeting met de invloedrijke Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman. Salman liet na afloop weten dat stabiliteit op de oliemarkt onmogelijk is zonder Saoedisch-Russische samenwerking. Vrijdag drong Poetin nog aan op een bevriezing van de olieproductie om zo de prijzen te stutten.



De olieprijzen gingen vandaag omhoog door de verklaring van Rusland en Saoedi-Arabië. De prijs van een vat Amerikaanse olie noteerde aan het begin van de middag 2,7 procent hoger op 45,56 dollar. Brentolie won 2,6 procent tot 48,05 dollar per vat. Daarmee was de stijging wel beperkter dan eerder op de dag, toen het vooruitzicht op de verklaring de prijzen nog verder opjoeg.



De Russische olieminister Alexander Novak zei na een ontmoeting met zijn Saoedische collega dat een productiebevriezing de oliemarkt zal helpen en dat Rusland bereid is daaraan mee te werken. Tot dusver zijn de gesprekken over een dergelijke bevriezing telkens stukgelopen op de Saoedische eis dat Iran meewerkt aan een deal. Iran wil dat juist niet, nu de handelssancties tegen het land zijn opgeheven en de productie weer stijgt.



Novak vindt dat Iran het recht heeft om zijn productie te verhogen tot het niveau van voor de sancties.