Duitse ambassadeur: "Alle democratische partijen hebben verloren"

5/09/16 - 13u13 Bron: Belga

Frauke Petry, de voorzitster van de AfD (links), voor een poster met de slogan: 'Dit is hoe winnaars eruitzien'. © ap.

Duitsland "Alle democratische partijen hebben verloren". Zo reageert de Duitse ambassadeur in België, Rüdiger Lüdeking, op de verkiezingen in de Duitse deelstaatverkiezingen in Mecklenburg-Voor-Pommeren, waar de rechts-populistische partij Alternative für Deutschland (AdF) met bijna 21 procent over de CDU van bondskanselier Angela Merkel naar de tweede plaats wipte. AfD heeft volgens de ambassadeur ingespeeld op de angst van de bevolking.

De deelstaat in het vroegere Oost-Duitsland is de thuisbasis van Merkel. Zondag haalde AfD 20,8 procent van de stemmen, tegen 30,6 procent voor de sociaal-democraten van SPD en 19 procent voor de CDU. Maar ambassadeur Lüdeking wees er maandag tijdens een persontmoeting in Brussel op dat het resultaat niet zomaar naar heel Duitsland ge-extrapoleerd kan worden op één jaar van wetgevende verkiezingen.



"De (democratische) politieke partijen moeten zich buigen over de problematiek", aldus nog de ambassadeur. De integratie van de vluchtelingen is het centrale thema geworden van de deelstaatverkiezingen. In 2015 ving Duitsland zo'n miljoen asielzoekers op. Bondskanselier Merkel voerde met haar slogan 'Wir schaffen das' een open beleid, en tracht reeds een jaar haar landgenoten te overtuigen.



"Duitsland heeft in het verleden voor grotere uitdagingen gestaan", vindt ambassadeur Rüdiger Lüdeking, verwijzend naar de hereniging van Duitsland. De integratie van het voormalige Oost-Duitsland heeft tijd in beslag genomen, maar het resultaat vandaag is voor de ambassadeur bevredigend. Hij pleitte voor een solidair Europees migratiebeleid en voor een oplossing voor het Syrische conflict.