Man ruimt zolder vader op en vindt lichaam van vrouw die 40 jaar geleden verdween

Bij renoveringswerken op de zolder van het landgoed van zijn vader in het Duitse Cloppenburg, Nedersaksen heeft een man (33) een gruwelijke ontdekking gedaan. Hij vond er het skelet van een vrouw uit de buurt die veertig jaar geleden verdween.

Het lichaam was bedekt met bladeren en stro en had verscheidene jassen, een broek en schoenen aan. De man verwittigde meteen de politie. Die spreekt van een bijzonder ongewone vondst.



Het zou volgens de politie met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid gaan om een moeder (28) van drie kinderen die op 4 november 1977 verdween. En dat op basis van een gebitsanalyse en de kleding die ze droeg. Ze woonde vijf kilometer van het landhuis vandaan.



Woud

Het was niet de eerste keer dat de vrouw langere tijd van huis weg was. In 1976 was ze ook al eens zes weken verdwenen en werd ze teruggevonden in een woud. Ze zou psychische problemen hebben gehad. Haar echtgenoot overleed in 2012.



Doodgevroren

"We vermoeden dat de vrouw op de zolder gekropen is om te slapen en daar doodgevroren is", aldus nog woordvoerder Josef Schade van de politie. "We denken niet dat er nog iemand anders betrokken is bij haar dood."