Tientallen doden door bomaanslagen in Syrische steden

Door: redactie

5/09/16 - 11u30 Bron: Belga

De ravage na de bomaanslag in Homs. © reuters.

De balans van een serie bomaanslagen in zeker drie Syrische steden is aan het oplopen. De ontploffingen vonden plaats in twee steden onder controle van het regime, Tartoes aan de westkust en het centraal geleden Homs, meldde het officiële persbureau Sana. De derde was de noordoostelijke agglomeratie Hassake die voor een zeer groot deel onder controle van Koerdische milities staat.