"Sarkozy moet terechtstaan voor financieel gesjoemel"

Door: redactie

5/09/16 - 11u26 Bron: ANP, Belga

De Franse ex-president Nicolas Sarkozy. © afp.

Gerecht Het Franse financieel parket vraagt dat ex-president en huidig presidentskandidaat Nicolas Sarkozy zich voor een rechtbank moet verantwoorden in verband met de financiering van zijn verloren verkiezingscampagne in 2012. Dat meldt radiostation Europe-1.

Sarkozy wordt verdacht van illegale financiering. De ex-president houdt vol dat hij niets wist van de schaduwboekhouding die zijn campagnestaf erop nahield of van de valse facturen voor de campagne die evenementenbureau Bygmalion uitschreef. Het gesjoemel moest verdoezelen dat Sarkozy's verkiezingscampagne ruim tweemaal zoveel kostte als de Franse wet toestaat.



Het parket wil dat alle veertien betrokkenen in deze zaak-Bygmalion voor de rechter komen. Het is nu aan de onderzoeksrechters om daarover te beslissen.



Het lijkt uitgesloten dat het nog van een rechtszaak komt voor de presidentsverkiezingen in april. Mocht Sarkozy opnieuw tot president worden gekozen, dan is hij onschendbaar en kan hij pas na afloop van zijn ambtstermijn worden gedagvaard.