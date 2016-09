Tientallen vermist na instorting parkeergarage in Tel Aviv

Door: redactie

5/09/16 - 11u29 Bron: Belga

People feared trapped and several injured after Tel Aviv building collapses https://t.co/Rfn7wNWWx5 pic.twitter.com/PbbqJx0Gvg — ITV News (@itvnews) September 5, 2016

Een parkeergarage in aanbouw in het Israëlische Tel Aviv is vandaag ingestort. Er vielen zeker negen gewonden en er liggen mogelijk nog twintig bouwvakkers onder het puin, meldt de Israëlische radio.