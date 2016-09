Elf jaar misselijk en gekluisterd aan een rolstoel. Dokters weten eindelijk wat er met dit meisje scheelt

Koen Van De Sype

Chronisch vermoeidheidssyndroom. Dat was elf jaar geleden de diagnose die Ellie Britton (21) uit het Engelse Cardiff kreeg toen ze zich liet onderzoeken omdat ze zich de hele tijd futloos, moe en misselijk voelde. Het bleek uiteindelijk iets helemaal anders te zijn. En ze kwam er zélf achter.

© Twitter/Ellie Britton. Ellie Britton was een heel actief kind voor de problemen begonnen. Ze zwom, danste en deed aan turnen, samen met haar twee jaar jongere zusje Hannah. Maar in de zomer van 2005 veranderde alles.



"Ik kreeg last van constante hoofdpijn, misselijkheid, spierpijn en uitputting", vertelt ze. "Mijn mama Kate (51) dacht eerst dat ik het moeilijk had om me aan te passen op school en dat ik gewoon niet wilde gaan. Maar omdat mijn toestand bleef verslechteren, gingen we toch naar een dokter. En die vertelde dat ik leed aan het chronisch vermoeidheidssyndroom. Hij zei dat ik het wel zou ontgroeien, maar dat ik tot dan gekluisterd zou zijn aan de zetel." Lees ook Zieke Michael huwde Ursula: van sprookje naar scheiding

Lijdensweg De pijn in mijn gewrichten was soms zo erg dat ik lag te roepen Ellie Britton Het was het begin van een lange lijdensweg. "De pijn in mijn gewrichten was soms zo erg dat ik lag te roepen en ik had een rolstoel nodig als ik naar buiten wilde gaan", zegt ze. "Als ik een dokter opzocht of naar het ziekenhuis ging, gaven ze me gewoon wat pijnstillers en klaar."



Toch liet het meisje de schouders niet hangen. "Op de dagen dat de pijn dragelijk was, probeerde ik zelf wat te studeren, want naar school gaan lukte niet meer. En zo slaagde ik er toch in mijn middelbaar af te maken." Ze ontmoette zelfs een jongen en sinds december 2012 vormt ze een koppeltje met Max.



Teek

Maar een paar maanden later ging haar gezondheid plots weer enorm achteruit. "Ik kon me nog nauwelijks herinneren hoe het voelde om geen pijn te hebben", zucht ze. Tot ze op een forum van mensen die aan het chronisch vermoeidheidssyndroom lijden plots las dat sommigen intussen een andere diagnose hadden gekregen: de ziekte van Lyme, een bacteriële infectie die veroorzaakt wordt door een beet van een besmette teek. Ellie tijdens een van de voorlichtingscampagnes over de ziekte van Lyme waar ze nu aan deelneemt. © Twitter/Ellie Britton.