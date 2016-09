Braziliaanse politie drijft protestmars tegen Temer uiteen

Bewerkt door: redactie

5/09/16 - 05u48 Bron: ANP

Betogers houden op straat een symbolische begrafenis voor de nieuwe Braziliaanse president Michel Temer in Sao Paulo. © reuters.

De politie in Brazilië heeft gisteren met harde hand een vreedzame protestmars tegen de afzetting van president Dilma Rousseff uiteengedreven. Agenten zetten onder meer traangas in tegen de betogers in Sao Paulo. Het was het grootste protest sinds vicepresident Michel Temer afgelopen week de plek van Rousseff overnam, nadat die laatste door de senaat was afgezet.