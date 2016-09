Twee doden bij helikopterongeval in Canada

Door: redactie

5/09/16 - 03u32 Bron: Belga, CBC Montreal

De helikopter stortte neer in de Restigouche River nadat het hoogspanningskabels raakte. © Twitter: @CBCMontreal.

In de Canadese provincie New Brunswick zijn twee mensen om het leven gekomen toen de helikopter waarin ze zaten neerstortte nadat die een hoogspanningskabel had geraakt. Dat hebben de autoriteiten gemeld. Een derde persoon raakte gewond bij het ongeval.