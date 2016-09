Tyfoon Namtheun treft zuiden van Japan

Door: redactie

5/09/16 - 03u14 Bron: Belga

Tyfoon Namtheun boven Japan op een satellietbeeld. © afp.

Tyfoon Namtheun is gisterenmorgen aan land gekomen in het zuidelijke Japanse eiland Kyushu. De autoriteiten waarschuwen voor overstromingen, modderstromen en hoge golven.

Om zeven uur 's morgens (zondagavond middernacht Belgische tijd) bevond het oog van de storm zich op 70 kilometer ten westen van de stad Shimonoseki. Daarna trok hij verder naar het noordoosten aan een snelheid van 20 kilometer per uur.



Het Japans Meteorologisch Instituut verwacht dat de tyfoon in de loop van de dag zal afzwakken naar een tropische depressie.



Namtheun is de twaalfde tyfoon dit seizoen. Vorige week raasde tyfoon Lionrock over het noordoosten van Japan, met 19 doden en acht vermisten tot gevolg.