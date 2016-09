Zuid-Soedan aanvaardt VN-plan dat voorziet in 4.000 extra blauwhelmen

Door: redactie

5/09/16 - 02u48 Bron: Belga

De Zuid-Soedanese president Salva Kiir met rechts VN-ambassadeur Samantha Power. © ap.

De overgangsregering van Zuid-Soedan heeft gisteren, na drie dagen van onderhandelingen met de VN, een plan aanvaard dat voorziet in de ontplooiing van 4.000 bijkomende blauwhelmen in het Oost-Afrikaanse land.

De regering beloofde ook om ervoor te zorgen dat de VN-troepen zich vrij in het land kunnen verplaatsen, en om de soldaten te ondersteunen bij het beschermen van de burgerbevolking. Daarnaast voorziet het plan ook in de verdeling van humanitaire hulp.



De regering van president Salva Kiir had zich eerder verzet tegen de beslissing om extra blauwhelmen te sturen, maar de VN-Veiligheidsraad dreigde daarop met sancties en een wapenembargo tegen Zuid-Soedan, waar zich momenteel 13.500 VN-blauwhelmen bevinden.



Machtsstrijd

Sinds december 2013 werden er in Zuid-Soedan tienduizenden mensen vermoord en meer dan twee miljoen mensen ontheemd, toen de machtsstrijd tussen Kiir en zijn voormalige vicepresident Riek Machar evolueerde naar een gewapend conflict. In juli kwam het opnieuw tot geweld tussen de twee kampen en werden op enkele dagen tijd 300 mensen gedood.



Beide partijen in het conflict werden er van beschuldigd de VN-blauwhelmen tegen te werken, en niet genoeg te doen om de bevolking te beschermen tegen het geweld.



Onpartijdig mandaat

Samantha Power, de Amerikaanse VN-ambassadeur, zei gisteren dat de VN-blauwhelmen een "onpartijdig mandaat" hebben om alle burgers te beschermen. "Tot nu toe was het grootste obstakel dat ze zich niet vrij konden verplaatsen. We zijn heel blij dat president Kiir tijdens de vergadering duidelijk heeft gemaakt dat dat niet zijn bedoeling is, dat hij heeft gevraagd hen toe te staan zich vrij te verplaatsen, en humanitaire werkers om hulp te beiden aan mensen in nood, ongeacht wie ze zijn of waar ze vandaan komen."