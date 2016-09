"Begin van het einde voor Merkel"

Door: redactie

Duitse verkiezingen De SPD is na de verkiezingen in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern de grootste partij gebleven. Grote winnaar was echter de populistische anti-immigratiepartij AfD die voor het eerst meedeed aan verkiezingen in een deelstaat en 20,8 procent van de kiezers achter zich kreeg. De partij werd daarmee groter dan het CDU van bondskanselier Angela Merkel.

Regeringspartij SPD verloor stemmen maar bleef de grootste partij met 30,6 procent. Het CDU haalde 19 procent. De regeringspartijen SPD en CDU verloren beide vergeleken met vijf jaar geleden, respectievelijk 5 en 4 procent.



Spannend

Het opvallendste wapenfeit van de verkiezingen was de opkomst van de rechts-extremistische partij AfD, die vooraf al was voorspeld. De parlementsverkiezingen in de dunbevolkte krimpregio boeien de rest van het land normaal gesproken totaal niet. Maar het succes van de AfD maakte de stembusgang voor veel Duitsers, inclusief bondskanselier Angela Merkel, spannend. "Het is de kers op de taart dat we het CDU van plaats twee hebben verdrongen'', zei AfD-lijsttrekker Leif-Erik Holm. "Misschien is vandaag het begin van het einde van het kanselierschap van Angela Merkel. Dat moet ons doel zijn.''



Duidelijk signaal

Landelijk voorzitter Frauke Petry van de AfD ziet in de uitslag in de deelstaat een duidelijk signaal aan de zittende partijen. De AfD heeft van alle partijen kiezers afgesnoept. "Dat komt omdat u te lang niet naar de kiezers hebt geluisterd'', zei ze. Volgens haar heeft de "catastrofale migratiepolitiek'' van Merkel alle andere politieke onderwerpen overschaduwd.



De opkomst was met ongeveer 61 procent beduidend hoger dan de 51,5 procent bij de vorige verkiezingen in 2011.