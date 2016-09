Vertragingen tot 39 uur door technisch probleem op vliegtuig Jetairfly

Door: redactie

Zowat 810 reizigers hebben op vluchten tussen Frankrijk en Spanje vertragingen opgelopen van 8 tot 39 uur. Een technisch probleem op een vliegtuig van Jetairfly lag aan de basis van de lange wachttijden. Dat heeft woordvoerster Florence Bruyère bevestigd aan AFP.

Het vliegtuig van Jetairfly had gisteren om 06.00 uur in Toulouse moeten vertrekken met 126 passagiers aan boord, maar moest door een technisch probleem aan de grond blijven. "Het stuk dat vervangen moest worden was niet beschikbaar in Toulouse of Brussel en we hebben het moeten laten overkomen vanuit Hannover met een privéjet", aldus Bruyère. "De herstelling heeft meer tijd in beslag genomen dan verwacht. We hadden wel meteen een vervangvliegtuig gezocht, maar hebben dat niet meteen gevonden."



Hotel

Het vliegtuig in kwestie moest dezelfde dag nog andere vluchten uitvoeren. Nadat het vanuit Toulouse in Malaga was geland, moest het nog naar Marseille vliegen, terugkeren naar Malaga, naar Toulouse vliegen en van daar naar Lanzarote. Zondag was ook nog een vlucht gepland met hetzelfde toestel tussen Toulouse en Ibiza, die eveneens vertraging opliep. In totaal liepen 810 passagiers vertragingen op van 8 tot 39 uur. Honderden mensen moesten op kosten van de luchtvaartmaatschappij de nacht doorbrengen op hotel.



Gerepareerd

Het defecte vliegtuig werd uiteindelijk gerepareerd, en er werd een A340 geleend van een Spaanse maatschappij. De laatste passagiers komen normaal gezien maandag kort na de middag aan op hun bestemming.