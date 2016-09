Grote brand van Londen herdacht met gigantische brandende replica

MVDB

Foto's De 350ste verjaardag van de Grote brand van Londen, die woedde van 2 tot en met 5 september 1666, is deze avond spectaculair herdacht. Een 120 meter houten replica die zeventiende eeuws Londen voorstelde, werd op een duwbak op de Thames in brand gestoken.

De brand zou volgens de meeste historici zijn ontstaan toen bakker Thomas Faryner, de bakker van koning Karel II, het vuur in zijn oven vergat te doven voor hij ging slapen. Hij en zijn gezin konden ontsnappen, zijn meid niet. De toenmalige burgemeester Thomas Bludworth vond het niet nodig om te blussen. Hij dacht dat het om een kleinigheid ging, en haastte zich opnieuw naar bed.



Het overgrote deel van de gebouwen uit zeventiende eeuws Londen was opgetrokken uit brandend materiaal als hout en stro. Het vuur kreeg vrij spel door de oostenwind die de vuurvonken aanwakkerden. Vier dagen later waren 13.200 huizen en 87 kerken in de as gelegd. Gek genoeg vielen officieel slechts zes doden.



Heropbouw

De Grote Brand leidde tot de heropbouw van Londen, waarbij het hout vervangen werd door bakstenen als bouwmateriaal, en er werd een georganiseerde brandweerdienst en verzekeringsindustrie op poten gezet, aldus BBC. De Saint Paul's Cathedral werd heropgebouwd in een barokke stijl.



Voor de replica 'London 1666' werkte gespecialiseerd artiest David Best samen met kunstenaarscollectief Artichoke en kansarme jongeren. Het evenement werd via een livestream rechtstreeks uitgezonden.