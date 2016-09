Man doet erg akelige ontdekking bij renovatieklus

MVDB

4/09/16 - 22u18 Bron: Bild.de

Een 33-jarige man heeft vorige week in het Duitse Cloppenburg (Nedersaksen) een erg akelige ontdekking gedaan toen hij de stal van zijn vader wou renoveren. Op de bovenverdieping trof hij vorige zondag het skelet aan van een vrouw die het laatst werd gezien op 4 november 1977.

Sindsdien was klaarblijkelijk niemand de bovenste verdieping opgekropen. De man groeide in de nabijgelegen boerderij op. Het skelet zat totaal onder het stof en bladeren. De kledingsresten konden volgens de politie gelinkt worden aan de winterkleren die de vermiste vrouw (28) destijds droeg. Ook de gebitsanalyse bleek positief.



De jonge moeder van drie kinderen is wellicht door koude om het leven gekomen. De vrouw kampte met psychische problemen en woonde zo'n vijf kilometer verder. In 1976 liep ze verschillende weken thuis weg. Ze moet toen weken in een bos hebben overleefd. Haar echtgenoot overleed in 2012.