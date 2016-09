Lichaam vermiste jongen na 27 jaar gevonden

Door: redactie

Speurders hebben het stoffelijk overschot gevonden van Jacob Wetterling, een elfjarige jongen die in 1989 ontvoerd werd in de buurt van zijn woning in St. Joseph, in de Amerikaanse staat Minneapolis. Dat heeft zijn moeder gemeld aan NBC News en het nieuws wordt bevestigd door de autoriteiten, aldus persagentschap Associated Press. Jacob verdween toen hij met de fiets op weg was van de supermarkt naar huis op 22 oktober 1989. Volgens zijn broer en een andere jongen, die bij hem waren toen hij verdween, werd Jacob ontvoerd door een gewapende man met een masker. De dader werd nooit gevonden, maar volgens de autoriteiten zou een 53-jarige man die werd aangeklaagd voor verschillende feiten van kinderporno, betrokken zijn geweest bij de zaak. De man heeft zijn betrokkenheid altijd ontkend. Een bron binnen de ordediensten verklaarde gisteren nog aan AP dat de man de autoriteiten vorige week naar een veld had geleid in het centrum van Minnesota, en dat daar stoffelijke resten en andere bewijzen werden aangetroffen. Het is echter niet duidelijk of het om het stoffelijk overschot van Jacob ging.