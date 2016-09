Europese rechts-populisten feliciteren Duitse AfD met overwinning

Door: redactie

De rechts-populistische partijen in Europa feliciteren zondagavond de partij AfD (Alternative für Deutschland) met haar overwinning bij de deelstaatverkiezingen in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Voor-Pommeren, de thuisbasis van bondskanselier Angela Merkel. De AfD werd de tweede grootste partij, na de sociaaldemocratische SPD, maar voor de CDU van Merkel.

Ce qui était impossible hier est devenu possible : les patriotes de l'AFD balaient le parti de Mme Merkel. Toutes mes félicitations ! MLP — Marine Le Pen (@MLP_officiel) Sun Sep 04 00:00:00 MEST 2016

"Wat gisteren nog onmogelijk was, is mogelijk geworden. De patriotten van AfD vegen de partij van Merkel van tafel. Gefeliciteerd!", tweette de voorzitster van de Franse extreemrechtse partij Front National.



Ook de leider van de Oostenrijkse rechts-populistische FPÖ, Heinz-Christian Strache, uit zijn tevredenheid over de AfD-overwinning. "Hartelijk gefeliciteerd en 'welkom' in het negende Duitse parlement, en dat als tweede grootste partij. Dat gaat de goede richting uit", schreef hij op Facebook.



De Nederlandse PVV-voorzitter Geert Wilders feliciteerde AfD met een Duitse tweet "Gratuliere AfD!!"



Eerder op de dag reageerde ook het Vlaams Belang positief op het goede resultaat van AfD. Voorzitter Tom Van Grieken sprak van een "sensationele" overwinning, die een "nederlaag is voor het 'open grenzen'-beleid".



De AfD behaalde volgens de voorlopige resultaten 20,8 procent, wat betekent dat de rechts-populistische, anti-immigratiepartij voor het eerst haar intrede zal maken in het deelstaatparlement. De partij zetelt al in acht andere regionale parlementen, en het ziet er naar uit dat ze na de algemene verkiezingen van volgend jaar ook zal zetelen in de nationale Bundestag.



De deelstaatverkiezing in Mecklenburg-Voor-Pommeren werd gezien als een test voor Angela Merkels vluchtelingenpolitiek. AfD-leider Frauke Petry verklaarde dat het succes van haar partij een gevolg was van de "catastrofale migratiepolitiek" van de bondskanselier. "We moeten de CDU op zijn plaats zetten."



De opkomst voor de verkiezingen bedroeg 61,6 procent, meer dan tien procent meer dan bij de vorige deelstaatverkiezingen in 2011.