Door: redactie

4/09/16 - 19u39 Bron: vtmnieuws.be

De Amerikaanse president Barack Obama heeft de Turkse president Recep Tayyip Erdogan de volledige steun van de Verenigde Staten toegezegd om de daders van de poging tot staatsgreep voor het gerecht te brengen. Het was de eerste ontmoeting tussen de twee staatshoofden sinds de mislukte coup van 15 juli. Obama en Erdogan ontmoetten elkaar in de rand van de topbijeenkomst van de Groep van 20 in Hangzhou.