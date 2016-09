'Ik Vertrek'-deelnemers tekenen contract dat ze niet kunnen lezen, kopen grond zonder die gezien te hebben

Mark den Blanken

4/09/16 - 20u54 Bron: AD.nl

De eerste uitzending van het nieuwe seizoen 'Ik Vertrek' op NPO1 heeft bij onze noorderburen flink wat stof doen opwaaien op sociale media. Gisteravond was te zien hoe Sjaak en Irma uit Drenthe alles achterlieten om een camping te beginnen in Hongarije. De twee waren echter nog nooit in het land geweest, kochten de grond zonder die gezien te hebben én tekenden bij makelaar Kees een contract dat ze niet konden lezen.

Sjaak en Irma (l) met makelaar Kees © Screenshot AVROTROS.

In 'Ik Vertrek' worden Nederlandse gezinnen gevolgd bij hun verhuis naar het buitenland waar ze proberen hun droom waar te maken. Bij ons is het programma te zien op Vitaya.



Sjaak en Irma hadden de wens een camping te beginnen voor mindervaliden, zo zagen ruim 1,2 miljoen kijkers hen gisteren vertellen. Na slechts een uurtje zoeken op internet besloot het koppel om makelaar Kees te bellen over een stuk grond in Hongarije, bij het plaatsje Drávafok.



"Hij heeft er wat over verteld en binnen een half uur hebben we gezegd: we kopen het'', aldus het stel. De twee kregen van de makelaar nog wel een foto van de gekochte grond. "De zijkant, denken we."



Samen met hun twee teckels en een stuk of zeventig papegaaien ging het paar het avontuur aan. Eenmaal in Hongarije ontmoetten ze de makelaar, die al een contract had klaarliggen. Niet geschreven in het Nederlands, maar in het Hongaars. "Het gaat erom dat we elkaar moeten vertrouwen", zei het stel. Sjaak en Irma tekenden.



Veel kijkers vertrouwden de gang van zaken met makelaar Kees van geen kant. Zeker niet toen bleek dat hij Irma had beloofd dat ze bij de grond een aantal schuurtjes zouden krijgen, die in werkelijkheid privébezit waren van een andere bewoner. "Heeft er al iemand aangifte gedaan tegen de makelaar?", twitterde iemand.