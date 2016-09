Britse toeriste in Frankrijk opgepakt na dood baby

Door: redactie

De Franse politie heeft een Britse toeriste gearresteerd vanwege de dood van haar vijf maanden oude baby. Het kindje werd dood aangetroffen in het vakantiehuis waar de vrouw met haar man en twee kinderen verbleef in de plaats Saint-Pée-sur-Nivelle bij Bayonne in het uiterste zuidwesten van Frankrijk.

Volgens berichten in Franse media was de vader zaterdagochtend vroeg opgestaan en de slaapkamer uitgegaan. Toen de moeder enkele uren later opstond, ontdekte de man de dode baby en waarschuwde hij de politie. Een dokter concludeerde later dat de baby niet op een natuurlijke manier was gestorven.



Het gezin was een week in het huis en zou zaterdag vertrekken. De identiteit van de Britten is niet bekendgemaakt.