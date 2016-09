Twee doden, 84 opvarenden gered bij ongeluk Turkse toeristenboot

Door: redactie

4/09/16 - 20u00 Bron: Belga

Bij het ongeluk met een Turkse toeristenboot nabij de populaire Turkse vakantieprovincie Antalya zijn zaterdag twee mensen omgekomen, zo heeft het staatspersbureau Anadolu vandaag gemeld.

Storm en zware regenval brachten het schip tot zinken. Een Libanese toeriste (48) en een Turkse passagier (38) overleefden de schipbreuk niet. Duikers hebben de lijken zondag in het wrak op 45 meter diepte gevonden.



De resterende 84 opvarenden waren zaterdag door de kustwacht en andere boten gered. Er belandden 38 mensen in het ziekenhuis, van wie er 36 reeds zondag konden beschikken. Het leven van de twee anderen is niet in gevaar.



De kapitein, twee bemanningsleden en de eigenaar van de boot zijn gearresteerd.



Voor de toeristische industrie aan de Turkse Riviera is het ongeluk een nieuwe tegenslag. Tengevolge van meerdere terreuraanslagen en de mislukte coup van midden juli slonken de bezoekersaantallen dramatisch.