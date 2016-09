Door: redactie

4/09/16 - 19u35 Bron: vtmnieuws.be

Bilen Ceyran, de Belgische studente van Turkse origine die vorige week gearresteerd werd tijdens haar vakantie in Turkije, dient een klacht in tegen de Turkse staat. Dat heeft ze gezegd in een interview aan VTM NIEUWS. Ze is op dit moment met de auto onderweg naar ons land. Ceyran zegt dat ze onmenselijk werd behandeld.